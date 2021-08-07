الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفنانة دلال عبد العزيز

وقالت الشركة فى بيان لها"تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز و والتي وافتها المنية صباح اليوم، ‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم محبيها الصبر والسلوان"

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012