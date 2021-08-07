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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفنانة دلال عبد العزيز

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القاهرة - سامية سيد - ‎نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التى وافتها المنية ظهر اليوم .

 

وقالت الشركة فى بيان لها"تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز و والتي وافتها المنية صباح اليوم، ‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية  وجميع العاملين بها  بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم محبيها الصبر والسلوان"

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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