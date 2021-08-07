شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفنانة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التى وافتها المنية ظهر اليوم .
وقالت الشركة فى بيان لها"تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز و والتي وافتها المنية صباح اليوم، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم محبيها الصبر والسلوان"