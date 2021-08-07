شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض

أعلن الإعلامى رامى رضوان زوج دنيا سمير غانم، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث للمترو من الساعة 1 ظهرا وحتى 7 صباح الأربعاء

قالت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق، إنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو، فقد تقرر إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

غدا انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

التعليم العالى: 55 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 55 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

الحكومة تنفى السماح لطلاب الثانوية العامة بفرصة ثانية لأداء الامتحانات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حال الرغبة في تحسين مجموعهم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 بفرصة ثانية لأداء الامتحانات حال الرغبة في تحسين مجموعهم، مُوضحةً أنه لن يتم تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الجاري 2020/2021، حيث يتطلب تطبيقه تعديلاً تشريعياً على قانون التعليم، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، مُشيرةً إلى أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول خلال شهر يوليو 2021، والثاني خلال شهر أغسطس 2021 .

الأجهزة الأمنية تضبط 2 طن من أحجار خام الذهب على متن سيارتين بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من ضبط 2 طن من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط المنقبين عن خام الذهب، تحت إشراف اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

التعليم: نتيجة الثانوية العامة من 15 لـ18 أغسطس وما ينشر عن مؤشرات النتائج خطأ

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتائج الثانوية العامة غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له، لأننا لم نصرح بشىء من هذا ونعمل على التصحيح ليل نهار، وكل ما ينشر هو اجتهادات من القراء والمشاهدات فقط.

لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ687 حالة خلال يوليو الماضى

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر يوليو 2021، حيث أوضح أن اللجنة استجابت خلال الفترة المشار اليها لنحو 687 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.

التخطيط: إقامة مدن وتجمعات عمرانية لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة فى 21/22

أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022).

أجواء شديدة الحرارة وأمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 7 أغسطس 2021 إلى الخميس المقبل.

إتاحة إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمكتبة الكونجرس الأمريكى لأول مرة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأكد خلاله مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في منتدى مراكز الفكر الدولية الذي عقد بدبي في الفترة من (٢٧-٢٨) يوليو كمتحدث رئيسي، والذي ضم (١٨٧) مشاركا من (١١٢) مركز فكر دولي من (٥٦) دولة مختلفة، حيث تم استعراض جهود الحكومة في التعامل مع جائحة كوڤيد ١٩ والدور الذي قام به مركز المعلومات خلال الجائحة سواء بإنشاء منصات إلكترونية أو تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في أدواته المختلفة، أو التوسع في الإصدارات المتخصصة التي تضم كبار الكتاب والمتخصصين للتعرف علي أبرز الأفكار والتوجهات تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على شعب مصر والأمة الإسلامية.

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل طائرتى هليكوبتر للمساهمة فى السيطرة على الحرائق باليونان

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها .

نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتهاء تصحيح عدد كبير من أوراق الإجابات

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعمال التصحيح ورصد الدرجات بامتحانات الثانوية العامة، فيما أكدت مصادر مسئولة، أنه تم الانتهاء من تصحيح عدد كبير من أوراق الإجابات لعدد من المواد تجاوز الـ" 10 مواد دراسية، موضحة أنه سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح خلال الأسبوع الجارى، مشددة على أن المجاميع مطمئنة وسيتم مراعاة مصلحة الطلاب.

الكهرباء تنصح باستمرار متابعة الاستهلاك لضمان الاستفادة من الدعم

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن متابعة المواطن لاستهلاكه بشكل مستمر يجعله يحافظ على الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة في فاتورة الكهرباء ، كاشفا أن الكيلو وات ساعة له عامل كبير فى استمرار المشترك في الحصول على دعم من عدمه.

15 سؤالا فى كل مادة.. ضوابط امتحان الدور الثانى للنقل والشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادى، نسرد فى التقرير التالى ضوابط الاختبارات.