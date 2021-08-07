شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السابق لكولومبيا وأسرته يزورون منطقة الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منذ قليل منطقة آثار الهرم رئيس دولة كولومبيا السابق و أسرته. وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر و منطقتي تمثال أبو الهول و البانوراما.

وقال محي الدين أنه خلال الزيارة أعرب رئيس كولومبيا السابق عن إعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، ثم توجهوا إلى منطقة تمثال أبو الهول حيث أبدى انبهاره بضخامة التمثال ودقة نحته.

واختتمت الزيارة بمنطقة البانوراما والتقطوا الصور التذكارية لزيارتهم.