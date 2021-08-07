الجنايات تقضي بالحبس سنة مع الشغل لمتهم في إعادة محاكمته في "أحداث شغب أكتوبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، اليوم السبت، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم بالحبس سنة مع الشغل في إعادة محاكمته بأحداث شغب أكتوبر، بالقضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت.

تعود تفاصيل الواقعة بمناسبة مرور 3 سنوات على أحداث ثورة يناير 2011، حيث كلف قيادات الإخوان المتهم وآخرين بأحداث الشغب عن طريق التجمهر بدائرة القسم وقطع الطريق وإشعال النار في إطارات السيارات، وتنفيذا لذلك توجه المتهم وآخرون ومجهولين إلى مسرح الاحداث، وقام شخص يستقل سيارة بإطلاق النار من سلاح خرطوش.