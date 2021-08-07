للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث عنف البساتين" لـ 10 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ، اليوم السبت، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف البساتين". لجلسة 10 اكتوبر للمرافعة.

عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.