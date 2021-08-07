بالأسماء.. تفاصيل حركة مأموري أقسام الشرطة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اعتمد اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات ضباط النظام، اليوم السبت.

وشملت الحركة تولي العميد وائل الجابري منصب مأمور قسم شرطة إمبابة، والعميد محمد نبيل منصب مأمور قسم شرطة الطالبية، والعميد أحمد الدسوقي منصب مأمور قسم شرطة الهرم، والعميد محمد سلامة منصب مأمور الوراق.

وبالانتقال إلى قطاع الجنوب شهدت الحركة تعيين العميد عمرو عبد العزيز مأمورا لقسم شرطة الحوامدية، العميد محمد نشأت مأمورا لمركز شرطة البدرشين، العميد حسام لافي مأمورا لمركز شرطة أبو النمرس، العقيد عمر سامي مأمور أطفيح، العقيد أحمد كامل مأمورا لمركز شرطة العياط.

وجاءت حركة النقلات مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.