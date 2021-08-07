أمن المنافذ: ضبط 23 قضية متنوعة.. وتنفيذ 166 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية تهريب مستحضرات تجميل، عن طريق المنافذ الجمركية.

وضبط 23 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتحرير 2236 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 166 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 2 قضية (هجرة غير شرعية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.