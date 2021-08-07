الجيزة: ضبط 6 سيارات نقل لإلقائها قمامة ومخلفات بالطرق والمحاور المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن أجهزة المحافظة، ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة ومباحث المرافق بالجيزة، شنت عددا من الحملات لرصد مخالفات السيارات النقل وحالات إلقاء المخلفات والقمامة بالمحاور والطرق العامة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الخاص بضبط السيارات التي تتخلص من المخلفات وتلقي بها بالمحاور والطرق ومنع الإضرار بما تم الوصول إليه من مستوى حضاري نتاج أعمال التطوير التي شهدتها تلك الطرق والمحاور وما تم استحداثه من محاور مرورية جديدة لتحسين حالة المرور بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 3 سيارات نقل بشارع جامعة الدول العربية، اثنين منها لنقل المخلفات دون وضع غطاء ما أدى إلى تطاير مخلفاتها بالطريق العام، والثانية للسير بدون الحصول على تصريح لنقل المخلفات، وضبط سيارة خلاطة لتسيلها المادة الخرسانية أثناء مرورها بشارع أحمد عرابى، حيث تم التحفظ على السيارات بجراج بين السرايات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين بمعرفة شرطة المرافق.

كما تم ضبط سيارة نقل لسيرها بدون تصريح وأخرى لنقلها المخلفات دون وضع غطاء بشارع ترسا، حيث تم التحفظ على السيارات بجراج المريوطية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين بمعرفة شرطة المرافق.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة على السيارات التي تتخلص من مخلفات البناء والهدم وتلقي بها بالمحاور والطرق وتوقيع غرامات، مشددة على تلك السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية مع أخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً.