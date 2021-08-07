وزيرة الثقافة تنعى الفنانة دلال عبد العزيز: عبرت بصدق عن المرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى غيبها الموت اليوم السبت ٧ أغسطس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عام.

وقالت عبد الدايم: إن الراحلة تميزت بأسلوب فني خاص وعبرت بصدق عن المرأة المصرية في كافة الشرائح الاجتماعية، كما جسدت شخصيات تركت بصمات بارزة فى وجدان الجمهور ، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته .

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح فى بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة فى المسرح والسينما والتلفزيون.

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