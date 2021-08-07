التعليم: مد فترة تسلم نتيجة امتحان est لطلاب الدبلومة الأمريكية إلى الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة حصول طلاب الدبلومة الأمريكية بالصف 12 على تقرير بالنتيجة الرسمية لامتحان est حتى غد الأحد .

ودعت الوزارة، فى بيان لها اليوم، الطلاب باستخدام الحساب الحالي أو التسجيل الآن وطلب نسخة معتمدة من تقرير النتيجة المختارة من خلال موقع EST الإلكتروني:https://est.moe.gov.eg

وأشارت إلى أن الموقع لم يستورد تقارير قبل جولة شهر مايو، لكن لا يزال بإمكان الطالب طلب النسخة الرسمية مع التأكد من تحديد عنوان البريد الإلكتروني المستخدم من قبل الطالب .​