بتخفيض 20%.. "التموين": استمرار طرح السلع الغذائية واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم السبت، إنها تواصل فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بمحافظات الوجه القبلي؛ لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%.

وأعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 24 لسنة 2021، بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، اعتبارًا من يوم الأحد الأول من أغسطس.

وتضمن القرار صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلوجرام أرز لكل بطاقة دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

وتضمن صرف زجاجة زيت 800 مللي جرام أو 1 كيلوجرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلوجرام سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن؛ وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًّا.