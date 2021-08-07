أخبار مصر

تنسيق الجامعات.. انطلاق اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. انطلاق اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اختبارات القدرات على مستوى الجامعات الحكومية اليوم السبت 7 أغسطس وتستمر حتى 19 من نفس الشهر، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات المؤهلة لذلك.

 

كما تبدأ اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية، اليوم السبت، الموافق 7/8/2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، وذلك بجامعات: (القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية).

وتضم قائمة الكليات بالجامعات الحكومية التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك:

1- كليات الإعلام.
 
2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
 
3- كليات الفنون التطبيقية.
 
4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
 
5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
 
6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.
 
7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
 
8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).
 
9- كليات التربية .
 
10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
 
11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).
 
12- كليات السياحة والفنادق.
 
13- كليات التمريض.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا