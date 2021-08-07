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تنسيق الجامعات 2021.. ما الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بالكلية؟

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات للعام الجامعى 2021 / 2022 ، وذلك بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك ، وفى هذا الإطار حدد مكتب التنسيق عددا من الأوراق المطلوبة التى يجب على الطلاب تقديمها عند أداء اختبارات القدرات بالكلية  وتتمثل فى :_

 

1 - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2 - صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية ، والتي تتطلب صورتين شخصيتين، بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وتضم قائمة الكليات بالجامعات الحكومية التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك:

 

1- كليات الإعلام.

 

2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

 

3- كليات الفنون التطبيقية.

 

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

 

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

 

6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

 

7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

 

8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

 

9- كليات التربية الرياضية.

 

10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

 

11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

 

12- كليات السياحة والفنادق.

 

13- كليات التمريض.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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