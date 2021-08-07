شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنصح باستمرار متابعة الاستهلاك لضمان الاستفادة من الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن متابعة المواطن لاستهلاكه بشكل مستمر يجعله يحافظ على الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة في فاتورة الكهرباء ، كاشفا أن الكيلو وات ساعة له عامل كبير فى استمرار المشترك في الحصول على دعم من عدمه.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عدم متابعة الاستهلاك يتسبب فى إهدار الطاقة وتودى إلى خروج المستهلك من الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة، مؤكدا أن من يصل استهلاكه الـ651 كيلو وات ساعة شهريا لن يحصل على دعم، فى حين أن من يستهلك 650 كيلو وات ساعة يحصل على دعم، لذلك فإن الكيلو وات ساعة قادر على خروج المستهلك من الدعم.

وأضاف حمزة أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى الاستغناء عن الأجهزة الكهربائية ولكنه يعنى الاستخدام الأمثل للطاقة للاستفادة منها، دون أن يتحمل المواطنين أعباء مالية كبيرة.

ونصح حمزة بضرورة مراجعة الفاتورة قبل سدادها للتأكد من صحتها ومطابقتها للاستهلاك الفعلى للمشترك، وعدم وجود أى أخطاء بها من خلال الاطلاع على فاتورة الاستهلاك ومراجعة الخانات الخاصة بالأقساط الشهرية، والتأكد من عدم وجود أى مديونية فى حالة عدم وجود أقساط على المشترك، ومراجعة خانة القراءة السابقة والحالية وفى حالة أن القراءة التى توجد بالفاتورة فى خانة السابقة أو الحالية أكبر من القراءة التى توجد بالعداد ففى هذه الحالة تكون الفاتورة خاطئة وينصح بالحصول على كعب الفاتورة والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.