شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية تضبط 2 طن من أحجار خام الذهب على متن سيارتين بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم السبت، من ضبط 2 طن من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب وذلك خلال حملة أمنية فى مجال ضبط المنقبين عن خام الذهب، تحت إشراف اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 3 أشخاص يقودون سيارتين، وبضبط السيارتين عثر على متنهما 28 جوالا من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب وتزن حوالي 2 طن، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة.

تأتى هذه الحملات في ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية الوزارة بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة و الأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.