شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة وأمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
- اليوم السبت.. يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.
- اعتبارا من الأحد 8 أغسطس حتى الخميس المقبل ، انخفاض طفيف فى درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 : 4 درجات مئوية .
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجات عن الحرارة المتوقعة
- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية
- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
- السبت 7 أغسطس 2021:
أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا
- الأحد 8 أغسطس 2021:
أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة 40% تقريبا