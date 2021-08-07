شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة وأمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 7 أغسطس 2021 إلى الخميس المقبل.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- اليوم السبت.. يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- اعتبارا من الأحد 8 أغسطس حتى الخميس المقبل ، انخفاض طفيف فى درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 : 4 درجات مئوية .

- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجات عن الحرارة المتوقعة

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- السبت 7 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا

- الأحد 8 أغسطس 2021:

أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة 40% تقريبا