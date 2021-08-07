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أجواء شديدة الحرارة وأمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت  7 أغسطس  2021 إلى الخميس المقبل.

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

 

- اليوم السبت.. يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

 

- اعتبارا من الأحد 8 أغسطس حتى الخميس المقبل ، انخفاض طفيف فى درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 : 4 درجات مئوية .

 

-  ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجات عن الحرارة المتوقعة

 

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

 

- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

- السبت 7 أغسطس 2021: 

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 70% تقريبا

 

- الأحد 8 أغسطس 2021: 

 

أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة 40% تقريبا

 

 

 

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