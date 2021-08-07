شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443، داعياً المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على شعب مصر والأمة الإسلامية.

جاء في نص البرقية:

"يشرفنى أن أتقدم - بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن نواب شعب مصر العظيم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة العام الهجرى الجديد، الذى يذكرنا بهجرة نبى الرحمة والإنسانية والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب بعد أن أعد لإيذائه كفار قريش، لكن الله سبحانه وتعالى قد أغشاهم وصرف أبصارهم عنه."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي : "وهى مناسبة طيبة، نرجو فيها من الله عز وجل أن نأخذ منها العبرة والمثل، وأن تعمر نفوسنا بالمعانى السامية لديننا الحنيف، دين الوسطية والرحمة والرشاد، الذى حول مجرى التاريخ، وغير مسار الحياة، يهدى البشرية إلى سواء السبيل والأخلاق والصبر على الابتلاء ".

وأردف رئيس مجلس النواب : "نؤكد لكم – يا فخامة الرئيس– أننا جميعاً مسئولون عن تحقيق تقدم هذا الوطن المفدى وازدهاره، ليجد كل مواطن فيه حياة كريمة له ولأولاده، بفضل إخلاصكم وتفانيكم فى خدمة الشعب الذى اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقيته : قائلا "حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه، وكلل جهودكم بالتوفيق والسداد".

وكل عام وأنتم بخير