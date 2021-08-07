شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. ما الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بالكلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات للعام الجامعى 2021 / 2022 ، وذلك بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك ، وفى هذا الإطار حدد مكتب التنسيق عددا من الأوراق المطلوبة التى يجب على الطلاب تقديمها عند أداء اختبارات القدرات بالكلية وتتمثل فى :_

1 - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2 - صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب صورتين شخصيتين، بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وتضم قائمة الكليات بالجامعات الحكومية التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك:

1- كليات الإعلام.

2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3- كليات الفنون التطبيقية.

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9- كليات التربية الرياضية.

10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

12- كليات السياحة والفنادق.

13- كليات التمريض.