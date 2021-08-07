شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل طائرتى هليكوبتر للمساهمة فى السيطرة على الحرائق باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها . وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت طائرتى هليكوبتر شينوك مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليونانى فى إخماد الحرائق المندلعة فى غابات اليونان . يأتى ذلك فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به مصر لمساندة الدول الصديقة فى مجابهة المحن التى تتعرض لها .