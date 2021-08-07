شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنصح أولياء الأمور: لستم بحاجة لدروس خصوصية ولا تضيعوا أموالكم هباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نصيحة إلى أولياء أمور "تعليم 2" من KG1 حتى الصف الرابع الابتدائي، قائلا: إن التهافت من "مافيا الكتب الخارجية" و"مافيا الدروس الخصوصية" يخلق جوًا أقرب إلى الجو الإجرامي بحثا عن أموالكم.

وقالت الوزارة: "أنتم لستم بحاجة إلى الدروس الخصوصية ولستم بحاجة إلى أى كتب إضافية خارجية وننصحكم ألا تضيعوا أموالكم على أيهما، وسوف توفر الوزارة كتبًا رائعة للطلاب ودليلا كاملا للمعلم وقنوات لخدمتكم مجانيا بالإضافة إلى قناة تليفزيونية مجانية جديدة "للمعلم وولى الأمر" لتوفير كل المصادر المطلوبة للتعلم الجيد.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: "أتمنى أن يشارك أولياء الأمور بالوقت والجهد في متابعة تعليم أولادهم بدلا من الزج بهم في دروس يتم حجزها صيفا رغم التحذير من مخاطرها مرارا وتكرارا".

وأكدت وزارة التربية والتعليم: يتهافت ناشرو الكتب الخارجية ومعلمو الدروس الخصوصية على معرفة شكل المناهج الجديدة لترويج تجارتهم لكم رغم أن المناهج ليست سرًا عسكريا ولا يجب أن نتناول هذا على أنه "تسريب" ولكنه "سرقة" في وضح النهار لمادة علمية وحقوق ملكية فكرية لمناهج تنفق عليها الدولة عن طريق تجار للاستيلاء على اموال الناس وأرجو ان لا تشجعوا تجارتهم وسرقتهم لما لا يملكوه.