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جامعة الأزهر تعلن عن حاجتها لحاملي الدكتوراه للتدريس بكلية طب بدولة تشاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر عن حاجتها إلى مدرسين من حاملي الدكتوراه للتدريس بكلية الطب في جامعة الملك فيصل بدولة تشاد بالمميزات الآتية: 

• مقابل مادي مجزي. 

• توفير جميع مصاريف الإقامة ووسائل المواصلات. 

• التدريس لمدة عام واحد بنظام الترمين.

 

 التخصصات المطلوبة:

- البيولوجي (كلية الطب)

- الفيزياء الطبية (كلية الطب)

- الكيمياء العضوية والطبية (كلية الصيدلة)

- اللغة الإنجليزية (كلية اللغات والترجمة) 

 

ومن يرغب بالتقديم من خلال الرابط التالي. 

 

https://forms.gle/4Qg2ANKE8aAjfGG78

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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