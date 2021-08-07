شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن عن حاجتها لحاملي الدكتوراه للتدريس بكلية طب بدولة تشاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر عن حاجتها إلى مدرسين من حاملي الدكتوراه للتدريس بكلية الطب في جامعة الملك فيصل بدولة تشاد بالمميزات الآتية:
• مقابل مادي مجزي.
• توفير جميع مصاريف الإقامة ووسائل المواصلات.
• التدريس لمدة عام واحد بنظام الترمين.
التخصصات المطلوبة:
- البيولوجي (كلية الطب)
- الفيزياء الطبية (كلية الطب)
- الكيمياء العضوية والطبية (كلية الصيدلة)
- اللغة الإنجليزية (كلية اللغات والترجمة)
ومن يرغب بالتقديم من خلال الرابط التالي.
https://forms.gle/4Qg2ANKE8aAjfGG78