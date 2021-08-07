شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة الصحية تعتمد مركز طب أسرة "شرق النوادى" لمدة 3 سنوات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصول مركز طب أسرة "شرق النوادي" التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لمدة 3 سنوات، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووفقًا للمعايير المحدثة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية إصدار يوليو 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي.

وأكد بيان هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه طبقًا لهذا الاعتماد يكون مركز طب أسرة "شرق النوادي" هو ثانى منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تجتاز المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية ويتم اعتمادها من قبل "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» GAHAR طبقًا للنسخة المحدثة والمعتمدة دوليًا من منظمة "الاسكوا"، وذلك بعد مستشفى "النصر التخصصى ببورسعيد" أول مستشفى فى مصر من القطاعين الحكومى والخاص تحصل على نفس درجة الاعتماد.

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، كتيبة العمل داخل مركز طب أسرة "شرق النوادي" لاعتماده كأول مركز طب أسرة تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية ويقدم الخدمات الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك من قبل "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" لمدة 3 سنوات.

فيما ثمَّن الدكتور أحمد السبكي، كافة الجهود المبذولة للوصول بمركز طب أسرة «شرق النوادي» لاجتياز معايير الاعتماد مع الأخذ فى الاعتبار معايير الجودة العالمية، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض، وذلك تماشيًا مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، معربًا عن بالغ سعادته لاعتماد مركز "شرق النوادي" الطبى كثانى منشأة تابعة لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، لاجتيازه المعايير القومية لجودة الخدمات الصحية والوصول إلى درجة الاعتماد القومى المعترف به من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعترف به دوليًا من منظمة "الاسكوا"، وهو ما يعنى عمل مراجعة وتقييم شامل للمنشأة بواسطة مراجعى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة، التى ترتكز على المريض طبقا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، بما يدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذا الاعتماد يعد دليل قاطع يعكس التزام مركز «شرق النوادي» بكافة متطلبات التسجيل والتى ترتكز على البنية التحتية المهيأة من إنشاءات وأفراد ونظم لتتطابق مع معايير الاعتماد من خلال 4 أقسام، أولها قسم خاص باشتراطات أساسية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص من وزارة الصحة، والقسم الثانى يتناول متطلبات السلامة الوطنية، التى بتطبيقها تضمن سلامة متلقى الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حد سواء، مرورًا باجتيازها المتطلبات الأساسية للجودة، والتى تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية، مشيرا أن القسم الأخير يعتمد على النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بالمستشفى، لافتا إلى أنه بناءًا على هذا الاعتماد فإنه يتم تسجيل أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بواسطة مقدمى الخدمة المؤهلين والقادرين كمًا وكيفًا على تقديم الخدمات بصورة صحيحة بما يضمن تقديم أداء احترافى للخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.