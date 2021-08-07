شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الإعدادية.. خطوات استخراج بيان نجاح والأوراق المطلوبة للتقدم للثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم للمرحلة الثانوية "العام والفنى" للعام الدراسى المقبل، وحددت المديريات التعليمية مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقدم، نسردها فى التقرير التالى وخطوات استخراج بيان نجاح:

ـ التوجه إلى مكتب بريد تابع للإدارة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

ـ عمل حوالة بريدية قدرها 38 جنيها باسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

ـ سداد مبلغ 10 جنيهات أجرة حوالة بريدية.

ـ شراء طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات.

ـ جملة ما يتم سداده داخل مكتب البريد 58 جنيها.

ـ تأكد من كتابة اسم الطالب فى الحوالة البريدية.

ـ يتوجه الطالب بعد ذلك إلى الإدارة التابع لها وتسليم الحوالة وطابع تنمية المشروعات.

ـ يتم كتابة الطالب وانتظار بيان النجاح والذى يتم استلامه خلال 48 ساعة.

ـ تقديم الملف إلى المدرسة بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوى.

يتضمن الملف الأوراق التالية":

ـ شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.

ـ شهادة الإعدادية من المدرسة أو بيان النجاح.

- 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- صورة بطاقة ولى الأمر.

ـ استمارة التقدم الإلكترونية.

