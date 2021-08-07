شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الإعدادية.. خطوات استخراج بيان نجاح والأوراق المطلوبة للتقدم للثانوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم للمرحلة الثانوية "العام والفنى" للعام الدراسى المقبل، وحددت المديريات التعليمية مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقدم، نسردها فى التقرير التالى وخطوات استخراج بيان نجاح:
ـ التوجه إلى مكتب بريد تابع للإدارة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.
ـ عمل حوالة بريدية قدرها 38 جنيها باسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
ـ سداد مبلغ 10 جنيهات أجرة حوالة بريدية.
ـ شراء طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات.
ـ جملة ما يتم سداده داخل مكتب البريد 58 جنيها.
ـ تأكد من كتابة اسم الطالب فى الحوالة البريدية.
ـ يتوجه الطالب بعد ذلك إلى الإدارة التابع لها وتسليم الحوالة وطابع تنمية المشروعات.
ـ يتم كتابة الطالب وانتظار بيان النجاح والذى يتم استلامه خلال 48 ساعة.
ـ تقديم الملف إلى المدرسة بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوى.
يتضمن الملف الأوراق التالية":
ـ شهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب.
ـ شهادة الإعدادية من المدرسة أو بيان النجاح.
- 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء.
- صورة بطاقة ولى الأمر.
ـ استمارة التقدم الإلكترونية.