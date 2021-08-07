تهنئتا وزيري الدفاع والداخلية للرئيس بالعام الهجري الجديد تتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت تهنئتا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة العام الهجري الجديد، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت.

ففي صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (في برقيتي تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد.. وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل درعا منيعة لمصر وشعبها.. وزير الداخلية: رسالتنا الدفاع عن مكتسبات ومقدرات الشعب) قالت الصحيفة إن الفريق أول محمد زكي بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبـة حلول العام الهجري الجديد 1443.

وأضافت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكي تمنى- في البرقية- أن يكون العام الهجري الجديد عام خير وبركة على وطننا الحبيب في ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يهنئون الرئيس السيسي ويؤكدون التزامهم ووفائهم للأمانة التي يحملونها، مقتدين في ذلك بالنبي الكريم محمد - صلوات الله عليه وسلامه - مستمرين في البذل والعطاء بإخلاص تام لتظل قواتنا المسلحة درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى برقية وزير الداخلية إلى الرئيس السيسي، بمناسبة العام الهجرى الجديد، قائلا إن "احتفالنا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، يحمل لنا دروساً عظيمة نستلهم منها إرادة الصمود والإيمان والتضحية، لتحقيق أهداف رسالتنا النبيلة في حماية مصر وأبنائها، والدفاع عن مكتسباتها ومقدراتها في قادم الأيام ومستقبل التحديات".

أما صحيفة (الأهرام)، فركزت على الشأن الدولي، فتحت عنوان (عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان) قالت الصحيفة إن المدفعية والطائرات الإسرائيلية قصفت، أمس، مواقع لحزب الله، بعدما أعلن مسئوليته عن إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في تصعيد عسكري خطير على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الحزب أطلق 19 قذيفة صاروخية سقطت 3 منها داخل لبنان، وتم اعتراض 10، فيما سقطت 6 قذائف في مناطق مفتوحة، وأعلن الجيش اللبناني أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية مناطق تلال (كفرشوبا) و(الهبارية) في العرقوب، كما نفذ الطيران الحربي غارات جوية استهدفت المواقع التي أطلقت منها الصواريخ.

ونقلت الصحيفة دعوة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي- على حسابه في (تويتر) أمس لبنان إلى الحد من نفوذ حزب الله في أراضيه.

كما نقلت أيضا دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى الضغط على إسرائيل من أجل استعادة الهدوء على الحدود.

وفي سياق متصل، قالت (الأهرام) إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حذرت من خطورة الأوضاع في المنطقة، مطالبة الجميع بوقف فوري لإطلاق النار.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (الداخلية توجه قافلة طبية لسجن المنصورة العمومي.. وزيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة العام الهجري الجديد)، أن قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قام بتوجيه قافلة طبية ضمت أطـباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى سـجـن المنصورة العمومي، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم.

وقالت الصحيفة إنه تم توقيع الكشف الطبي على 552 نزيلا من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة، ومن خلال التنسيق ٍفي مع إحدى الجمعيات الخيرية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عدد من الأطراف الصناعية لـ93 نزيلا بمنطقة سجون برج العرب.

وفي السياق ذاته، لفتت الصحيفة إلى إعلان وزارة الداخلية منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية؛ بمناسبة الاحتفال باستقبال العام الهجري الجديد، حيث تقرر أن تكون الزيارة الاستثنائية خلال الفترة من يوم الثلاثاء المقبل، وحتى يوم الخميس 9 سبتمير المقبل، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وأكدت (الجمهورية) أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وحول نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وتحت عنوان (مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة "مطمئنة")، نقلت صحيفة (المصري اليوم) عن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قوله إن عملية تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة مستمرة، متوقعًا أن يتم إعلان النتيجة في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري، بعد مراجعتها عدة مرات، وحصول كل طالب على حقه.

كما نقلت الصحيفة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تشديده على عدم مسؤولية الوزارة عن أي تصريحات تخص درجات الطلاب لحين إعلان النتيجة رسميًا، قائلًا: "نحن غير مسؤولين عن أي اجتهادات أو شائعات من موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن نتيجة الثانوية العامة قبل الإعلان الرسمي عنها".

وقالت (المصري اليوم) إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن التصحيح الإلكتروني يتم بنجاح كبير، منذ منتصف يوليو الماضي، إذ يتم التصحيح مركزيًا، وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، لافتة إلى أنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات، نافية صحة كل ما يتردد عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل الأوراق، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها "مطمئنة" تمامًا ومقاربة للسنوات الماضية، والاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة، لكن في شرائح توزيع الدرجات.

وعلى الصعيد الرياضي، وحول مشاركة اللاعبين المصريين في (أولمبياد طوكيو 2020)، قالت صحيفة (الشروق) تحت عنوان (تتويج جيانا فاروق ببرونزية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو) إن جيانا فاروق بطلة الكاراتيه المصرية حققت الميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه وزن 61 كجم ضمن دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020) بعدما تغلبت على لاعبة بيرو فانسا أكسندرا بنتيجة (2ــ0) في المباراة الأولى وفي الثانية على لاعبة أوكرانيا أنيتا سوروجينا بنتيجة (2ــ1).

وأضافت الصحيفة أن جيانا فازت على بطلة المـغـرب ابتسام الصاديني بنتيجة (5 ـ 0) في المباراة الثالثة لتضمن التأهل لنصف النهائي والحصول على ميدالية بحصولها على 6 نقاط في دور المجموعات، حيث يحصل أصـحـاب المراكز الأربعة الأولى على ميداليات.

وأشارت إلى أن جيانا فقدت فرصة المنافسة على إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية، بعدما خسرت أمام بطلة الـصين في نصف النهائي رغم التعادل بنتيجة (1ــ1)، حيث استفادت الأخيرة من قرار الحكام (الهانتيه) بعد إلغاء أفضلية السينشو للبطلة الصينية بسبب الإنذارات.

وأوضحت (الشروق) أن جيانا أصبحت أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية في الكاراتيه بالأولمبياد، وثاني رياضية عـربـيـة بـعـد ميـداليـة الأردني عبدالرحمن المصاطفة في طوكيو 2020، كما أنها الميدالية رقم 36 في تاريخ مصر الأولمبي والرابعة في دورة طوكيو 2020 لتعادل بعثة مصر عدد ميدالياتها في أولمبياد لندن 2012، وتتخطى عدد ميداليات ريو دي جانيرو 2016.

ولفتت إلى أن إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية قـررت أن تحمل جيانا فاروق علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأوليمبية المقرر له يوم 8 أغسطس الجاري.

كما أشارت الصحيفة إلى استعداد المنتخب الوطني لكرة اليد لاختتام منافساته في الأولمبياد، عندما يواجه نظيره الإسباني في العاشرة من صباح اليوم السبت بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأوضحت أن المنتخب الوطني يسعى لتحقيق أول ميدالية مصرية في الألعاب الجماعية بتاريخ الأولمبياد، حيث يضع عينه على التتويج بالبرونزية بعد فقدان المنافسة على الذهبية أو الفضية إثر الهزمية في الدور نصف النهائي أمام فرنسا (23-27).​