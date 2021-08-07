شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط حفر بئر مياه جوفية؟ 10 اجراءات تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة على اقامة مشروعات تنموية فى المناطق الصحراوية بهدف الخروج من الوادى الضيق فى الدلتا، وتستلزم المشروعات فى هذه المناطق مصدر ماء جوفى لعدم وصول النيل أو الترع لهذه الاراضى.. وفى التقرير التالى نوضح الأوراق المطلوبة لترخيص بئر جوفى.

1- تقديم طلب محدد فيه موقع الأرض ومساحتها لقطاع المياه الجوفية.

2- اثبات بعدم وجود مصدر رى سطحى دائم فى المكان المطلوب ترخيص البئر بِه.

3- كشف معتمد من الجمعية الزراعية يفيد ملكية الطالب للأراضى .

4- خريطة مساحية مقياس رسم 25000:1 مبيناً عليها موقع البئر المقترح والآبار المجاورة والقائمة سواء مرخصة أو غير مرخصة والمسافة بين البئر المطلوب وهذه الآبار فى جميع الاتجاهات .

5- خريطة مساحية مقياس رسم 2500:1 محدد عليها المساحة المطلوب ريها من البئر ومستوفاة الدمغات الهندسية بالإضافة إلى صورتين طبق الأصل منها.

6- تقديم دراسة كاملة لتصنيف التربة وطريقة الرى المتطورة المقترحة "رش- تنقيط" والدورة الزراعية المقترحة.

7- تعهد بالإلتزام باستخدام طريقة الرى التى يتم اقرارها ومواصفات البئر والتصرف المحدد.

8- اقرار تراضى بين المنتفعين من البئر معتمد من الجمعية الزراعية في حالة وجود أكثر من منتفع

9- تقديم اقرار بالالتزام بما جاء بالقرارات الوزارية رقم 14744 ورقم 14756 لسنة 1988

10- سداد رسم نظر لخزينة الادارة أو بحوالة بريدية وتأمين مؤقت.