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15 سؤالا فى كل مادة.. ضوابط امتحان الدور الثانى للنقل والشهادة الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادى، نسرد فى التقرير التالى ضوابط الاختبارات.

- تعقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل أغسطس الجارى.
- تتولى الإدارات التعليمية إعداد جداول الامتحانات.
ـ تعتمد نتائج امتحان الدور الثانى من مدير الإدارة التعليمية.
- اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الطلاب.
ـ توضع أسئلة امتحان الدور الثانى فى منهج العام بأكمله.
ـ يعقد اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية.
ـ تجرى الامتحانات فى لجان امتحانات مراقبة ومؤمنة.
ـ 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة.
ـ زمن الامتحان قدره ساعة.
ـ يعقد بمعرفة المدرسة.
ـ لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد.
- امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وفق جدول تضعه المديرية.
ــ تعتمد النتائج من المحافظ.
ـ تكون الامتحانات في منهج الفصل الدراسي الثاني.
ـ وطبقًا لما تم إتباعه في امتحان الدور الأول.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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