شكرا لقرائتكم خبر عن 15 سؤالا فى كل مادة.. ضوابط امتحان الدور الثانى للنقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام امتحانات الدور الثاني للمواد التي تضاف المجموع لجميع صفوف النقل والصف الثالث الإعدادى، نسرد فى التقرير التالى ضوابط الاختبارات.

- تعقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل أغسطس الجارى.

- تتولى الإدارات التعليمية إعداد جداول الامتحانات.

ـ تعتمد نتائج امتحان الدور الثانى من مدير الإدارة التعليمية.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الطلاب.

ـ توضع أسئلة امتحان الدور الثانى فى منهج العام بأكمله.

ـ يعقد اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية.

ـ تجرى الامتحانات فى لجان امتحانات مراقبة ومؤمنة.

ـ 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة.

ـ زمن الامتحان قدره ساعة.

ـ يعقد بمعرفة المدرسة.

ـ لا يتجاوز عدد المواد عن 3 مواد في اليوم الواحد.

- امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية وفق جدول تضعه المديرية.

ــ تعتمد النتائج من المحافظ.

ـ تكون الامتحانات في منهج الفصل الدراسي الثاني.

ـ وطبقًا لما تم إتباعه في امتحان الدور الأول.