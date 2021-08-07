شكرا لقرائتكم خبر عن مركب خوفو يصل إلى مكانه الدائم بالمتحف المصرى الكبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل صباح اليوم السبت، موكب مركب خوفو الأولى إلى مكانه الدائم بالمتحف المصرى الكبير، وسط إجراءات فنية معقدة للحفاظ على سلامة الأثر المهم خلال عملية النقل، وذلك باستخدام عربة ذكية بالتحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك.

وكشف اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام علي مشروع المتحف الكبير، تفاصيل عملية النقل، حيث أكد مراعاة جميع الأساليب العلمية الحديثة ووسائل الأمان في خطة نقل مركب خوفو، وأنه تم تنفيذ العديد من تجارب المحاكاة لعملية نقل المركب بنفس الأوزان والأحمال لضمان وصولها بأمان لمقرها النهائي بالمتحف الكبير.

وأوضح أنه تم بناء هيكل حديدي واق للمركب، تم تركيبه حولها، وهو أشبه بحاوية معدنية، تم وضعه على قضبان للحركة، التي تسمح بوضع الهيكل على العربة الذكية متعددة العجلات المخصصة لنقل جسم المركب بواسطة جسور متحركة لتسهيل عملية النقل.

وتعود قصة المركب إلى 26 مايو عام 1954م، عندما أعلن المهندس كمال الملاخ عن اكتشاف يعد من أهم الاكتشافات الفريدة من آثار الملك خوفو، وهو اكتشاف حفرتين لمراكب الملك خوفو "2551- 2528 ق.م." جنوب هرمه الأكبر وفى الناحية الشرقية من ضلعه الجنوبى تحديدًا، وأحدث هذا الكشف عاصفة عالمية من الاهتمام أدهشت العالم، والتى سميت بمركب الشمس.

وعمل كمال الملاخ وأحمد يوسف على اكتشاف وترميم وإعادة تركيب المركب الأولى، والتى خرجت إلى النور بعد أن مكثت فى باطن الأرض ما يقرب من 5000 سنة.



المشاركون فى العملية الهندسية الدقيقة لنقل مركب خوفو



المواطنون يتابعون الحدث الأثرى الكبير



حدث أثرى كبير .. نقل مركب خوفو إلى المتحف المصرى الكبير



رجال المرور خلال تأمين موكب نقل مركب خوفو



قوة تأمين الحدث الأثرى الكبير



موكب نقل مركب خوفو



مركب خوفو فى طريقه إلى المتحف المصرى الكبير



مسار نقل مركب خوفو



موكب نقل مركب خوف فى حدث أثرى مهم



موكب نقل مركب خوفو



نقل مركب خوفو خلال عملية فنية دقيقة ومعقدة