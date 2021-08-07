شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة طيران روسية لمطار الغردقة الدولى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار الغردقة الدولي مساء الاثنين المقبل أول رحلة طيران روسية قادمة من العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام لقرابة 6 سنوات عقب سقوط الطائرة روسية في عام 2015 بسيناء.

وأكدت مصادر من مطار الغردقة الدولى أن الرحلة من المقرر لها الوصول ظهر الإثنين المقبل وتقل على متنها 500 راكب روسي الجنسية، وهي الرحلة الأولى منذ أكتوبر 2015، مؤكدا أن الرحلة منتظمة وليس عارضة.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن تصل 5 رحلات أسبوعية للغردقة و5 آخرين لشرم الشيخ من موسكو، حيث تم الاستعداد الكامل لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطار.

وكانت لجنة روسية صحية انتهت قبل أسبوع مضى من إجراءات التفتيش على عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مطار الغردقة الدولى وعدد من الفنادق المختلفة، وكذلك المستشفيات داخل مدينة الغردقة لإعداد تقرير مفصل عن تلك الإجراءات وإرساله للحكومة الروسية.

وكان القنصل الروسي، فيكتور بوليتايف، قال فى تصريحات صحفية له، إن الوفد الصحى الروسى قام بعملية تفقد وتفتيش للإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطارى الغردقة وشرم الشيخ، وبعض القرى والفنادق السياحية، من تصنيفات مختلفة ثلاث نجوم وحتى سبع نجوم.

وأضاف القنصل الروسى بالغردقة، كذلك شملت عملية التفتيش المنشآت الصحية ومعامل تحاليل، سواء بالغردقة أو شرم الشيخ، وقامت اللجنة بإعداد تقرير مفصّل عن الزيارة والإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية، والذى بناءً عليه سيتم النظر فى زيادة عدد رحلات الطيران.