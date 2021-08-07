شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الحصول على ترخيص مركب نيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدد وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة في قطاع حماية النيل مجموعة من الإجراءات الضابطة للحصول على ترخيص مركب للنزهة فى نهر النيل.
واليك الشروط المحددة للحصول على ترخيص
1- طلب بإسم مدير عام حماية النيل المختصة.
2- رسم لصالح خزينة الإدارة العامة لحماية النيل المختصة .
3- تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقمه القومي.
4- مستندات الملكية .
5- موافقة " المحافظة- ادارة الملاحة الداخلية- وزارة الداخلية"
6- بيان عن نوعية وأعداد مراكب النزهة المطلوبة
7- شهادة الصلاحية والترخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع.
8- اقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الرى والتى يتم تسديدها فى حالة الموافقة على الترخيص وقبل اصدار الترخيص وذلك طبقاً لاخر قرار وزارى صادر فى هذا الشأن
9- إقرار بالإلتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94
10- 3 ملفات مستوفاة المستندات المطلوبة على أن تكون إحداهم أصلية وكافة المستندات حديثة