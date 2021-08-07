شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الحصول على ترخيص مركب نيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة في قطاع حماية النيل مجموعة من الإجراءات الضابطة للحصول على ترخيص مركب للنزهة فى نهر النيل.

واليك الشروط المحددة للحصول على ترخيص

1- طلب بإسم مدير عام حماية النيل المختصة.

2- رسم لصالح خزينة الإدارة العامة لحماية النيل المختصة .

3- تحديد اسم المالك أو طالب الترخيص وعنوانه ورقمه القومي.

4- مستندات الملكية .

5- موافقة " المحافظة- ادارة الملاحة الداخلية- وزارة الداخلية"

6- بيان عن نوعية وأعداد مراكب النزهة المطلوبة

7- شهادة الصلاحية والترخيص للمراكب الشراعية من إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة أو النقل النهرى للوحدات ذاتية الدفع.

8- اقرار بدفع الرسوم المستحقة لوزارة الرى والتى يتم تسديدها فى حالة الموافقة على الترخيص وقبل اصدار الترخيص وذلك طبقاً لاخر قرار وزارى صادر فى هذا الشأن

9- إقرار بالإلتزام بقانون 12 لسنة 48 وقانون 48 لسنة 82 وقانون رقم 4 لسنة 94

10- 3 ملفات مستوفاة المستندات المطلوبة على أن تكون إحداهم أصلية وكافة المستندات حديثة