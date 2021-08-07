شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة 14 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمنداء الكليات والمعاهد بجامعة القاهرة عن فتح باب التقدم للترشح لمنصب عميد كلية الآداب وذلك فى الفترة من السبت 14 أغسطس وحتى الخميس 19 أغسطس .

وأكدت جامعة القاهرة أنه على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الراعبة بالقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:-

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول علية من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية"

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية

4- عدد 4 باين حالة وظيفية من الكلية

5- عدد 4 صورة بطاقة الرقم القومى"سارية"

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة

وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر.

وبحسب الجدول الزمنى لإجراء الترشح لمنصب عميد كلية الآداب أنه سيتم فتح باب الترشح السبت 14 أغسطس ويستمر التقدم حتى 19أغسطس وإعلان الأسماء المبدئية للمترشحين بعد الساعة 3 عصرا ، على أن يتم فتح باب الطعون يوم الأحد 23 أغسطس ويغلق فى اليوم التالى 24 أغسطس ، على أن يتم إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم الخميس 26أغسطس.