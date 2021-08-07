حدث ليلاً| حركة تنقلات رؤساء مباحث الجيزة.. وحقيقة الصور المتداولة لمنهجي العلوم والرياضيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232601 حتى اليوم.

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بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات رؤساء مباحث الجيزة الجدد

اعتمد اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة حركة تنقلات لرؤساء القطاعات والمباحث، اليوم السبت.

وشملت الحركة تولي الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، والرائد إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية، والرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد.

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من هم مفتشو قطاعات مديرية أمن الجيزة الجدد؟

أجرى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تغييرات عدة لمنصب مفتشي القطاعات.

وشملت الحركة تولي العقيد محمد مختار منصب مفتش فرقة الجنوب (ابو النمرس - الحوامدية) والمقدم هشام بهجت مفتشا لفرقة العياط والبدرشين.

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حركة تنقلات الجيزة.. استحداث فرقة جديدة بقطاع الشمال

استحدثت وزارة الداخلية فرقة جديدة بالجيزة ضمن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء مدحت فارس فجر السبت.

وشهدت الحركة تقسيم قطاع الشمال إلى ٣ فرق الأولى تخص قسمي الوراق وأوسيم يترأسها العقيد مروان مشرف.

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اللجنة العليا للمتاحف: نقل مركب خوفو داخل كبسولة هوائية لتفادي الاهتزاز

كشف مختار الكسباني، عضو اللجنة العليا للمتاحف، عن تفاصيل عملية نقل مركب خوفو الأولى إلى المتحف المصري الكبير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

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وزارة الآثار: مركب خوفو هو أضخم قطعة أثرية في العالم

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بـ وزارة الآثار، أن مركب خوفو هو أضخم قطعة أثرية في العالم حيث يتجاوز طول المركب 43 متر ومصنوع من خشب الأرز من لبنان، وتم صنعه بدون مسامير بطريقة عاشق ومعشوق وبالحبال.

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وزير التعليم يكشف حقيقة الصور المتداولة لمنهجي العلوم والرياضيات لرابعة ابتدائي

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تادول نسخ من مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي، عبر عدة صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.

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خاص.. افتتاح قسم شرطة المنيرة الغربية في الجيزة

افتتحت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق قسم شرطة المنيرة الغربية شمال الجيزة.

ويتولى الرائد حسام العباسي منصب رئيس مباحث القسم، والعقيد وليد سميح مأمور القسم، والرائد أحمد فاروق نائب المأمور.

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٢٠ يوما حتى تحللت جثته.. مأساة مسن تركته ابنته بمفرده في شقة بالعمرانية

تفاصيل صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة مسن في حالة تعفن رمي داخل شقة بالعمرانية.

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"ظاهرة طبيعية".. الري تكشف تفاصيل أمطار غزيرة تضرب جنوب البلاد غدًا وبعد غد

قالت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، ومدير مركز التنيؤ بالفيضان، إن المركز حذر من هطول أمطار قد تصل إلى غزيرة، حيث بلغ طولها 10 مللي، مشيرة إلى أنها ظاهرة جديدة تحدث لأول مرة بهذا الحجم.

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ليلة الرعب في أطفيح.. الطفل "محمود" خرج للعمل فعثر عليه مقتولا بالمقابر

طفل بدرجة رجل، تحمل المسؤولية مبكرا رغم نعومة أظافره بعد إصابة أبيه بعجز يحول دون استكمال حياته العملية.

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٢٢ مصابا في حادث مروع بطريق الكريمات

أصيب ٢٢ شخصا في حادث تصادم مروع بطريق الكريمات جنوب الجيزة، الجمعة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه بنطاق مركز أطفيح.

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الحكومة البريطانية تنصح جميع مواطنيها بمغادرة أفغانستان على الفور

نصحت الحكومة البريطانية جميع رعاياها في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب "تدهور الوضع الأمني".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه تم تحديث موقع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية على شبكة الانترنت يوم الجمعة، حيث نصح بعدم السفر إلى أفغانستان .

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كوريا الجنوبية تسجل 1823 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت أن كوريا الجنوبية سجلت 1823 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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واشنطن ترحب بتعيين السويدي هانز جروندبيرج مبعوثا أمميا لليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة ترحيبها بتعيين هانز جروندبيرج وهو من السويد مبعوثا خاصاً إلى اليمن، خلفاً لمارتن جريفيث.

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