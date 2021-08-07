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هل الشخص المتعافى من كورونا يمكن إصابته مرة أخرى؟ الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الشخص الذى أصيب بكورونا وتعافى منها يكون عرضة للإصابة بالفيروس مرة أخرى فى ظل عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الشخص الذي يصاب بكورونا ويتعافي يتكون في الدم أجسام مضادة للفيروس، ولكن تختلف من شخص إلى آخر وتختلف مدة استمرار وجودها فى الجسم، وهو ما يعرض الشخص لإمكانية الإصابة مرة أخرى.

ودعت وزارة الصحة والسكان إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة للقضاء على الفيروس، مؤكدة أن الشخص ممكن أن يكون مصابا بالفيروس أو ناقلا للعدوى وهو ما يسهل انتشار الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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