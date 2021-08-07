شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. انطلاق اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اختبارات القدرات على مستوى الجامعات الحكومية اليوم السبت 7 أغسطس وتستمر حتى 19 من نفس الشهر، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات المؤهلة لذلك.

كما تبدأ اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية، اليوم السبت، الموافق 7/8/2021 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، وذلك بجامعات: (القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية).