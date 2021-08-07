شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مشروع الدلتا الجديدة.. يحقق الأمن الغذائى ويقلل فاتورة استيراد السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الزراعة آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، لأن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتحقيقه يتطلب ان تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها والقدرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

1- مشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائى لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة استراد السلع الاستراتيجية.

2- يوفر الآلاف من فرص العمل.

3- يهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من السكان وتخفيف التكدس فى محافظات الدلتا والوادى وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية.

4- موقعه استيراتيجى حيث يقع بالقرب من الموانئ والمطارات والطرق والمدن الجديدة.

5- التوسع الأفقى باستصلاح الأراضى والتوسع الرأسى باستنباط أصناف جديدة وزيادة انتاجية الفدان.

6- الاهتمام بالزراعة يأتى لأنها المصدر الرئيسى للغذاء وتوفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ17% من الصادرات السلعية و 15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة.