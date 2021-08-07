وزيرة الثقافة: نعمل على دعم روح الانتماء للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، إن القوى الناعمة تمثل سلاحًا قويًا لمواجهة التحديات وتعمق ثقافة السلام والحوار داخل المجتمعات، إلى جانب تأصيل وتقوية روح الانتماء للنهوض بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت "عبدالدايم"، خلال متابعة احتفالات برنامج (صيف بلدنا) بمحافظة الإسكندرية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في عدد من المحافظات الساحلية، التي تتميز بكثافة الزائرين خلال فصل الصيف، أن فعاليات البرنامج تهدف إلى تقديم المنتج الثقافي والفني للدولة إلى أكبر عدد من الجمهور، خاصة في المحافظات الساحلية، التي تستقبل خلال فصل الصيف ملايين المواطنين من مختلف المحافظات، مما يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة الثقافية.

وشهدت وزيرة الثقافة بقصر ثقافة الأنفوشي عرضاً لفرقتي أسيوط وبورسعيد للفنون الشعبية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي في حضور الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، وأشادت بالإقبال الجماهيري الكبير على احتفالات (صيف بلدنا) بالإسكندرية وبالتطور النوعي والمستوى الفني لفرق الهيئة.

وأشارت إلى أن الإبداع وسيلة فاعلة لتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وصون الهوية، من خلال دعم خطط إعادة إحياء التراث الشعبي الذي يتميز بتعدده وثراءه.

من جانبه، أكد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن فعاليات (صيف بلدنا) تمتد في مختلف المحافظات الساحلية، ومنها محافظة الإسكندرية في ثلاثة قصور ثقافة هي (الشاطبي ومصطفى كامل والأنفوشي) بجانب مجموعة من المواقع هي رأس البر وجمصة في محافظة الدقهلية وبلطيم بكفر الشيخ و دمياط الجديدة وجارٍ الإعداد حاليا لنقل الفعاليات إلى محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن هذا النشاط يقام بالتوازي مع أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بقرى ساحل سليم بأسيوط ومشروع (أهل مصر) في 9 محافظات.​