7 نصائح من الأرصاد للمواطنين لـ صيف آمن بدون ضربات شمس وإجهاد حرارى

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال فصل الصيف ، حيث وجهت الهيئة العامة للأرصاد عددا من النصائح للمواطنين خلال هذا الفصل لتجنب الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحرارى كما يلى:

1- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا، وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.

2- ارتداء غطاء واقٍ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.

3- عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.

4- ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة القطنية.

5- تجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

6- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.

7- متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.