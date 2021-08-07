شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح من الأرصاد للمواطنين لـ صيف آمن بدون ضربات شمس وإجهاد حرارى والان مع تفاصيل الخبر
1- عدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة فى الفترة من الظهر وحتى الخامسة عصرا، وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم.
2- ارتداء غطاء واقٍ للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمس.
3- عدم التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.
4- ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة القطنية.
5- تجنب الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.
6- الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.
7- متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.