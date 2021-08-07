شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتيح بوابة مصر الرقمية الخدمات التأمينية.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتاحت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي العديد من الخدمات التأمينية من خلال بوابة مصر الرقمية حيث تمكن المواطن بالحصول علي هذه الخدمات بكل سهولة دول الذهاب الى مكاتب التأمينات

من ضمن الخدمات التى تتيحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىُ عاى بوابة مصر الرقمية هى

‎الاستعلام عن الرقم التأميني،

‎الإستعلام عن آخر مدة تأمينية،

‎الإستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي ،

‎الإستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الإجتماعي،

‎الإستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه،

‎الإستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش ،

‎الإستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف ، الإستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد ،

‎الإستعلام عن الإستقطاعات للقائمين بالصرف ، الإستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين

‎بالخارج،

‎الإستعلام عن سداد العاملين بالخارج ،

‎الإستعلام عن بيانات " مركبه أو أكثر " للمالك ، الإستعلام عن رصيد حساب " مركبه أو أكثر " للمالك،

‎الإستعلام عن بيانات رخصة مركبه ، الإستعلام عن رصيد حساب سياره ،

‎