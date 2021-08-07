شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المديريات تعلن نتائج تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المديريات التعليمية تعلن نتيجة تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى للعام الدراسى المقبل إلكترونيا، بعد أن قررت الوزارة إتاحة موقع إلكترونى للتسجيل عليه للطلاب على مستوى الجمهورية، موضحة أن تنسيق القبول يتم من خلال المديريات لأن كل درجات القبول فى كل مديرية تختلف.

وأوضحت المصادر أنه تتم مراجعة طلبات التقدم إلكترونيا وفحصها وتسكين الطلاب على المدارس حسب درجات القبول سواء فى التعليم العام أو الفنى، وتعلن النتائج تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسى يوم السبت 9/ 10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6/ 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 5/ 2/ 2022 حتى الخميس 17/ 2/ 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت19/ 2/ 2022 وحتى الخميس 9/ 6/ 2022.

وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5/ 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.