شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان: سعداء بمشروع حياة كريمة وتعامله مع كافة المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ميير، إن الصندوق يعمل على حل مشكلة الإسكان بشكل عام، وخاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية، مضيفة: "سعداء بمبادرة حياة كريمة، فالمشروع يتعامل مع المشكلات القوية والضعيفة".

وأضافت "ميير"، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامية دينا سالم على قناة "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية لتوفير ظروف حياة أفضل للمواطنين، لافتة إلى أنهم يعملون مع حديثي الزواج لتعريفهم بكيفية تنظيم الأسرة.

وأوضحت المسئولة الأممية، أن "لدينا العناصر التي تمكنا من احتواء جائحة كورونا، ونحرص على الوصول لكل مكونات المجتمع بالتعاون مع المؤسسات المصرية".

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تبحث تقليل نسبة الفقر وهو ما يتوافق مع أجندة 2030، مؤكدة أن الصندوق يرغب في تلبية كافة احتياجات المجتمع المصري.