إغلاق طريق القاهرة الفيوم لنقل مراكب الشمس إلى المتحف المصري الكبير "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أغلقت محافظة الجيزة، منذ قليل، طريق القاهرة الفيوم، لبدء أعمال نقل مراكب الشمس، من منطقة آثار أهرامات الجيزة، إلى المتحف المصري الكبير.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها المحافظة، خلال نقل مراكب الشمس، الخاصة بالملك خوفو، والتي ستستغرق 10 ساعات.

ونجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير في إقامة تجربة اختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى، وفق بيان صحفي سابق.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن هذه تجربة نقل المركب جاءت ضمن سلسلة من التجارب التي قام بها فريق العمل الهندسي والأثري من المتحف بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، لضمان وصول المركب بأمان.

وأشار إلى أن عملية النقل ستتم بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وأضاف: لقد اختبرنا كفاءة العربة وقدراتها على التحمل أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق صعودا وهبوطا، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرتها على المناورة في المنحنيات وفروق الارتفاعات بالطرق، وهي تحمل أوزانًا مماثلة لوزن المركب، ونموذجًا للهيكل المعدني الواقي لها، وبنفس الطول والعرض.

وأكد مفتاح، أن التجربة أثبتت نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.

وقال أنه قد تم فصل المركب عن مبنى المتحف الحالي وأصبح المركب والهيكل المعدني جزءاً واحداً تمهيداً لعملية النقل النهائيه بعد الانتهاء من المتبقي من الاعمال الهندسيه.

وأشار الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف، إلى أنه تم الانتهاء من تهيئة مركب خوفو الأولى للنقل مع إحكام تثبيت الهيكل المعدني حول جسم المركب لحمايتها والحفاظ عليها أثناء عملية النقل، علمًا بأنه قد تم الانتهاء من جميع الأعمال الأثرية المرتبطة بفك الأجزاء البسيطة والتغليف والحماية.

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