العثور على جثة مسن متحللة داخل شقة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة مسن في حالة تحلل بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

تلقى مأمور قسم العمرانية إشارة من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بشارع مسجد الرحمن.

وتبين بالفحص تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، أن سبب الرائحة هو جثة مسن متحللة في حالة تعفن رمي.

المعاينة الأولية بقيادة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية ومعاونه الرائد هاني عجلان أشارت إلى أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.