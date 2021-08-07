شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: صور منهج 4 ابتدائى المتداولة من "كتب خارجية" تسرق الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، قائلا: عن التزوير وسرقة الملكية الفكرية وتضليل أولياء الأمور، علقت منذ قليل على الصور المتداولة من المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي وهى موجودة على روابط مزورة في أسفل الصفحات المتداولة.

وتابع الوزير: هذه الصور المتداولة من "كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية" من أحب الحصول على أموال أولياء الأمور ولم ترخص من الوزارة وما تنشره هو نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل إعدادها المختلفة، وليس هذا هو كتاب الوزارة القادم والذي تم إدخال تعديلات كبيرة عليه وما يزال في مرحلة المراجعة!

وأكد وزير التربية والتعليم: ستعلن الوزارة عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي عند اكتمالها، وكل ما يتم نشره مسروق بالكامل، وقد تم إبلاغ المصنفات الفنية لتعقب الموقع أعلاه وعدد من ناشري الكتب الخارجية وسارقي حقوق الملكية الفكرية.

وقال وزير التربية والتعليم: تفخر الوزارة بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى وبالذات الصف الرابع الابتدائي، وهى أكثر من هذا بكثير ولكننا لن نقف صامتين أمام تغول بعض أصحاب مافيا الكتب الخارجية وسنتعامل معهم بالقانون.