شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. "الحدث الأثرى الأكبر".. لحظة نقل مركب خوفو من الأهرامات للمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا حيا للحظة نقل مركب خوفو من أمام الضلع الجنوبى للهرم الأكبر إلى المتحف المصرى الكبير، والذي يعد أكبر مشروع فى القرن الـ21، وذلك مرورا من أمام منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وأوضح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن أعمال نقل مركب خوفو الأولى يضاهى نقل معابد فيلة التى جرى نقلها ولن تتكرر مرة أخرى، وأعمال نقل المركب ليس بأمر سهل على الإطلاق، وما اكتشفته خلال أعمال الدراسة وفك الهيكل الخشبى يدل على أن المبنى كان على وشك الانهيار، بسبب أن تحمل المركب التى وزنها 35 طنا على 11 مأسورة 4 بوصة، تم وضعهم على أرضية وليس لهما مسامير، وبمعنى أن المركب وضعت دون تثبيت، وكل هذا تم توثيقه بالصور والفيديو ومحاضر، ونعمل الآن على استكمال العمل بشكل علمى دقيق للغاية، حفاظًا على سلامة الأثر.



وكان اللواء عاطف مفتاح قد قال لـ"الخليج 365"، إن أعمال نقل مركب خوفو مقررا على ثلاثة أيام، بدأنا أمس وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية اليوم وحتى غدا السبت.

ومن جانبها أصدرت الأجهزة الأمنية إجراءات مكثفة لتأمين خط سير نقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصرى الكبير بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.

وتقرر التحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم لبوابة الخروج بطريق الفيوم، اليوم الجمعة الموافق 6 الجارى من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السابعة والنصف، ثم البدء فى التحرك خروجاً من المنطقة الأثرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف فى اتجاه المتحف المصرى الكبير، الأمر الذى يستلزم تنفيذ بعض التحويلات المرورية بنطاق الإدارة العامة للمرور، وذلك على النحو التالى:-

التحويلة الأولى: للقادم من الفيوم ومتجه إلى ميدان الرماية يسلك نفق أسفل طريق الواحات فيميناً المطلع المؤدى إتجاه طريق الواحات فيميناً مطلع الطريق الدائرى اتجاه المريوطية والاستمرار فى السير اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبينى للوصول لمناطق ميدان الرماية.

التحويلة الثانية: للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوى ومتجه إلى ميدان الرماية يتم الصعود لمطلع الطريق الدائرى من مناطق كيلو 4.5 والاستمرار بالسير والنزول إتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبينى واستكمال السير والدخول لوصلة المريوطية فالمنزل المؤدى إلى شارع البحر الأعظم وصولاً لميدان الرماية.

التحويلة الثالثة: للقادم من أعلى الزراعى ووصلة المريوطية من أعلى الدائرى ويرغب فى النزول يساراً اتجاه ميدان الرماية يسلك المنزل المؤدى إتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى والدوران والعودة من المأموى الأوسط لفندق الواحة اتجاه الدائرى والصعود من المطلع الأول للطريق الدائرى والنزول اتجاه منزل المنصورية أو اللبينى اتجاه ميدان الرماية.