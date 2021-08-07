شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور ترصد عملية نقل مركب خوفو من منطقة الأهرامات إلى المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” لحظة نقل مركب خوفو الأولى من أمام الضلع الجنوبى للهرم الأكبر إلى المتحف المصرى الكبير، والذى يعد أكبر مشروع فى القرن الـ21.

وأوضح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، فى تصريحاته لـ ”الخليج 365”، أن أعمال نقل مركب خوفو الأولى تضاهى نقل معابد فيلة التى تم نقلها ولن تتكرر مرة أخرى، وأعمال نقل المركب ليس بأمر سهل على الإطلاق.. متابعًا: "نعمل الآن على استكمال العمل بشكل علمى دقيق للغاية، حفاظًا على سلامة الأثر".

نقل مركب الملك خوفو

وكان اللواء عاطف مفتاح قد قال لـ ”الخليج 365”، إن أعمال نقل مركب خوفو مقرر أن تتم على ثلاثة أيام، بدأنا أمس وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية اليوم وحتى يوم السبت المقبل.

ومن جانبها أصدرت الأجهزة الأمنية إجراءات مكثفة لتأمين خط سير نقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصرى الكبير بطريق القاهرة إسكندرية الصحرأوي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحأور المحيطة بمنطقة الحدث.

متابعة نقل الملك خوف من منطقة الاهرامات إلى المتحف الكبير

وتقرر التحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم لبوابة الخروج بطريق ألفيوم، اليوم الجمعة الموافق 6 الجارى من الساعة الســادسة مساءً حتى الساعة السابعة والنصف، ثم البدء فى التحرك خروجاً من المنطقة الأثرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف فى اتجاه المتحف المصرى الكبير، الأمر الذى يستلزم تنفيذ بعض التحويلات المرورية بنطاق الإدارة العامة للمرور.

نقل مركب الملك خوفو

وجاءت التحويلات كالتالى:

التحويلة الأولى:للقادم من ألفيوم ومتجه إلى ميدان الرماية يسلك نفق أسفل طريق الواحات فيميناً المطلع المؤدى إتجاه طريق الواحات فيميناً مطلع الطريق الدائرى إتجاه المريوطية والإستمرار فى السير إتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبينى للوصول لمناطق ميدان الرماية.

التحويلة الثانية:للقادم من طريق الإسكندرية الصحرأوى ومتجه إلى ميدان الرماية يتم الصعود لمطلع الطريق الدائرى من مناطق كيلو 4.5 والإستمرار بالسير والنزول إتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبينى وإستكمال السير والدخول لوصلة المريوطية فالمنزل المؤدى إلى شارع البحر الأعظم وصولاً لميدان الرماية.

التحويلة الثالثة:للقادم من أعلى الزراعى ووصلة المريوطية من أعلى الدائرى ويرغب فى النزول يساراً إتجاه ميدان الرماية يسلك المنزل المؤدى إتجاه طريق الإسكندرية الصحرأوى والدوران والعودة من المأموى الأوسط لفندق الواحة إتجاه الدائرى والصعود من المطلع الأول للطريق الدائرى والنزول إتجاه منزل المنصورية أو اللبينى إتجاه ميدان الرماية.