شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى وفد كهنة وخدام الجالية السودانية فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة، لقاءً في المقر البابوي بالقاهرة مع عدد من كهنة وخدام الجالية السودانية المسيحية بالقاهرة.

وعرض الآباء الكهنة خلال اللقاء ملخصًا عن نشاط خدمة الجالية ونموها والتحديات التي تواجهها.



جانب من اللقاء

ومن جهته، أكد قداسة البابا أنه يتابع باهتمام خدمة الجالية، وبحث معهم كيفية توفير كنائس وأماكن مناسبة لإقامة الخدمة. وألقى قداسته كلمة عليهم تضمنت ثلاث نقاط:

1- الله محب البشر

2- الله صانع الخيرات

3- الله ضابط الكل

وفى ختام اللقاء منحهم قداسته بعض الهدايا وتم التقاط الصور التذكارية.