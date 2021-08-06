شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تستضيف الفنان محمود حميدة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف وكالة الفضاء المصرية الفنان محمود حميدة، الأحد المقبل، بصفته الفنية وبصفته سفير لمبادرات وكالة الفضاء المصرية، بغرض نشر ثقافة الفضاء والتعريف عن دور الوكالة.

وتشهد الزيارة عرض لمبادرات الوكالة، فى مقدمتها مبادرة "كويكب مصر" والتي تهدف للتعريف بمشاريع الوكالة من خلال الاستعانة بمتطوعين من طلاب كليات الإعلام بجامعات مصر وزياراتهم للوكالة، كذلك مبادرة "سبيسك" أو "الفضاء لك" والتي سوف يقوم بتقديمها الدكتور يوسف شعبان خريج البرنامج الرئاسي مدير مشروع spaceak بوزارة الشباب والرياضة.

وسيقدم الدكتور أحمد فراج رئيس شعبة التحكم فى الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية، شرح كامل عن دور الوكالة فى نشر ثقافة الفضاء بمصر وإفريقيا.

كما ستتضمن الزيارة جولات بداخل معامل الوكالة وعروض تقديمية عن انجازات الوكالة ومشاريعها مقدمة من المهندسة ميار وائل مهندسة أنظمة دفع الأقمارالصناعية بالوكالة، يعقبها كلمه وتكريم من د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.