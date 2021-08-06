شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فنى بطائرة الخطوط البريطانية بمطار القاهرة يتسبب فى تأجيل رحلة لندن للغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر بمطار القاهرة الدولى، تعديل موعد اقلاع طائرة الخطوط البريطانية المتجهة إلى لندن، والتى كان من المقرر مغادرتها المطار اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر، أن عطلا فنيا أصاب طائرة الخطوط البريطانية، التى تحمل رقم BA401، وهو ما تسبب فى تأجيل موعد إقلاعها إلى ظهر غدًا السبت، وتم تسكين الركاب فى أحد الفنادق القريبة من المطار، الذين كانوا من المقرر مغادرتها على متن الطائرة ويبلغ عددهم 15 راكبا.