شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم الدعم الفنى والخدمات الإرشادية للمزارعين فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور علاء عزوز قطاع الارشاد الزراعي، مواصلة القطاع واداراته المختلفة، المرور على المحافظات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والخدمات الارشادية للمزارعين في الحقول، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين، والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه، حيث تم تنفيذ حملات المرور هذا الاسبوع على 8 محافظات وتقديم الدعم الفني لمزارعيها.

ومن جهته قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين، انه تم تنفيذ حملات المرور من قبل مهندسي الادارة على عدد من قرى محافظات " سوهاج، اسيوط، الاسكندرية، الفيوم، كفرالشيخ، فضلا عن النوبارية"، وذلك بالتنسيق مع المعاهد البحثية المتخصصة.

واشار عطا الى انه تم التأكيد على المزارعين باهمية إستخدام الري بالتنقيط و إستخدام الطرق العلمية الحديثة، وذلك خلال المرور على زراعات الموز بمحافظتي اسيوط وسوهاج، لمقاومة مرضي تورد القمة وتبرقش الأوراق بمحصول الموز، فضلا عن ضرورة الفحص الدوري و الرش بإحدي المبيدات الحشرية المتخصصة لمكافحة الحشرات الثاقبة و الماصة، و الإعتدال في الري بعدم الإصراف أو التعطيش.

واوضح انه تم المرور ايضا على بعض زراعات نطاق منطقتى( النهضة و مريوط)التابعة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالإسكندرية، فضلا عن مشاتل الخضر بمحافظة الفيوم، وذلك لمتابعة تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بعمل مشاتل إنتاج شتلات الخضر، وتم التنبيه على اصحاب المشاتل بنطاق الزيارة بالتعامل فقط مع الأصناف والهجن التجارية المسجلة فقط بوزارة الزراعة شراء التقاوى من مصدر موثوق به ، و بمستند شراء، وانه فى حال التعامل مع تقاوي كسر محلى أن تكون معتمد من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.

واوضح ان الحملات المرورية شملت ايضا المرور على حدائق الموالح بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، كذلك زراعات المانجو في غرب النوبارية.

ومن جهته قال الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، انه تم عقد ندوتين ارشاديتين، حول اهمية اتباع نظم الري الحديث في محافظتي بني سويف، والدقهلية، لتوعية المزارعين، بأهمية منظومة تحديث الري، والفوائد التي تعود عليهم من حيث زيادة الانتاجية وترشيد استخدامات المياه.