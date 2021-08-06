شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شركات روسية تحصل على تصاريح إجراء رحلات جوية إلى المنتجعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة النقل الجوى الفيدرالية فى روسيا، تصاريح لثمانى شركات طيران روسية، ما سيسمح لها بإجراء رحلات منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية فى الغردقة وشرم الشيخ.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هذه التصاريح منحت لشركات (إيروفلوت) و(بابيدا) و(راسيا) و(S7) و(Smartavia) و(Ural Airlines) و(Nordwind) و(Azur Air).

وكانت مصر قد أعربت عن ترحيبها بالقرار الذى صدر عن روسيا فى 8 يوليو، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسى من الكرملين فى هذا الصدد.

كما أن مصر أكدت أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخما في مختلف المجالات.