شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن وصول شحنة لقاح كورونا "جونسون آند جونسون" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل مساء الأحد القادم، مطار القاهرة الدولي شحنة لقاحات كورونا لجونسون آند جونسون على أن تستغل الشحنة في تطعيمات كرونا للمسافرين للخارج، وكذلك المنتظرين للحصول علي اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة علي مستوى الجمهورية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.